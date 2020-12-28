Моуринью не может выиграть 4-й подряд матч в АПЛ

Команда Жозе Моуріньйо вилетіла із зони ЛЧ, Фото: REUTERS

В 15-м туре АПЛ "Тоттенхэм" в гостях не смог победить "Вулверхэмптон" - 1:1

Уже на 1-й мин. гости открыли счет после точного удара Танги Ндомбеле, но удержать победу так и не смогли. За 4 мин. до конца игры Ромен Сесс сравнял счет в матче.

Команда Жозе Моуриньо не может выиграть уже 4-й тур подряд, занимает 4-е место в турнирной таблице. "Шпоры" потеряли место в зоне Лиги чемпионов.

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30 декабря "Тоттенхэм" дома будет принимать "Фулхэм".