Маркевич заслужил возглавить "Шахтёр" - Цыганик

Мирон Маркевич сейчас работает председателем комитата национальных сборных Украины. Фото: ФК "Рух"

Бывший тренер "Металлиста", "Днепра" и сборной Украины 70-летний Мирон Маркевич подходит для работы в "Шахтёре".

Украинский наставник смог бы навести порядок в донецкой команде и добиться успеха, считает журналист Игорь Цыганик.

"Маркевич – это легенда украинского футбола. Это человек с опытом, который должен работать с лучшими командами. Сейчас, уже! Игорь Суркис не побоялся пригласить 75-летнего Мирче Луческу и этот опыт дал результат. Он просто собрал команду. Сделал из тех футболистов, которые были, конкурентоспособную команду.

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Маркевичу – 70! Он в том периоде, когда мог бы навести порядок в "Шахтёре". Лучшей кандидатуры среди украинских тренеров нет (и среди иностранных тоже, мы видели Паулу Фонсеку и Луиша Каштру). Маркевич хорошо знает украинский футбол, разбирается в действующих игроках.

"Шахтёру" сейчас нужен тренер! Не тактик, философ или джентльмен, а тренер. С которым никто не скажет, кого ставить или не ставить. Которому не скажут, что делать или не делать, и он сам разберется. Поэтому на вопрос: "Маркевич в "Шахтёре?" отвечаю, что он – достойная кандидатура, и должен работать в "Шахтёре", потому что он заслужил это! Именно в данный момент", - сказал журналист в эфире" Цыганик LIVE ".

Контракт Луиша Каштру с "Шахтёром" действует до конца сезона. СМИ называют кандидатуру Роберто Де Дзебри главным кандидатом на работу с "горняками". Мирон Маркевич работал с "Кривбассом", "Карпатами", "Металлургом" Запорожье, "Анжи", "Металлистом", "Днепр" и сборной Украины. С лета 2015 тренеры находится без работы.