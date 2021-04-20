Срна нашел нового тренера для "Шахтёра"

Роберто Де Дзерби 2-й сезон возглавляет "Сассуоло". Фото: Gettyimages.com

Наставник "Сассуоло" 41-летний Роберто Де Дзебри может заменить Луиша Каштру во главе "Шахтёра" в следующем сезоне.

Лоббирует назначение итальянского специалиста директор по футболу "горняков" Дарио Срна, сообщил журналист Николо Скира.

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С командой Де Дзерби Срна пересекался в итальянской Серии А в сезоне-2018/19, когда хорват выступал за "Кальяри", а тренер работал с "Сассуоло".

Кроме "Шахтёра" на тренера претендует неназванный клуб испанской Ла Лиги. Коуч "Сассуоло" в следующем сезоне готов к работе за пределами Италии.

Контракт Луиша Каштру с "Шахтёром" действует до конца сезона. В текущем сезоне "Шахтёр" смог дойти до 1/8 Лиги Европы и отстает от "Динамо" на 10 очков в чемпионате Украины. В последнем туре "горняки" проиграли главному конкуренту - 0:1.