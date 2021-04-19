"Сассуоло" не хочет отпускать в "Шахтер" своего тренера

Де дзерби может остаться в Италии. Фото: Reuters

Генеральный директор "Сассуоло" Джованни Карневали прокомментировал слухи о возможном уходе из клуба главного тренера 41-летнего Роберто Де Дзерби. По информации итальянских СМИ, именно этот специалист является одним из кандидатов на пост нового наставника "Шахтера".

"У меня нет сомнений, что на него есть спрос со стороны больших клубов, он сильный тренер. Вскоре мы с ним поговорим, мы намерены продолжить работать вместе. Мы понимаем друг друга с полуслова, потому что у нас отличные отношения.

Де Дзерби – прекрасный человек, и при принятии решения, если оно должно измениться, он оценит множество аспектов, последний из которых – финансовый", – сказал Карневали в эфире Radio Rai.

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Ранее бывший игрок сборной Италии Антонио Кассано сообщил, что были неофициальные контакты между "Шахтером" и Де Дзерби. Также была информация, что Дарио Срна заинтересован в назначении итальянского специалиста главным тренером горняков.