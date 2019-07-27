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"Маркевич не заслужил финала Лиги Европы" – бывший игрок "Карпат"

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&quot;Маркевич не заслужил финала Лиги Европы&quot; – бывший игрок &quot;Карпат&quot;
Роман Зуб тренировал "Карпаты"

Бывший игрок "Динамо" и "Карпат" Роман Зуб не жалует земляка и тренера Мирона Маркевича.

Об этом он рассказал в интервью "Трибуне"


Маркевича считают лучшим украинским тренером после Лобановского. Согласны?

Абсолютно не считаю. Финал Лиги Европы - заслуга Рамоса. Маркевич пришел на готовую команду и имел оглушительный фарт. Это единственное, что у него было.

Почему вы так считаете?

Он мог стать хорошим тренером. Но занимался х ## ной. Такой, что вы себе даже не представляете. Они вместе с Дячук-Ставицкий спелись своего времени. На трансферах иобманывали всех - и Гирныка, и Дыминского.

Поэтому он и получил от людей Дыминского?

Я не вникал. Но по разговорам - да, его прессовал Дыминский. Они с Дячук его здорово побрили. Маркевич потом ездил в "Анжи" деньги отрабатывать.

Есть два Маркевичи. Один, которого знают люди. Другой, о котором говорят футболисты.

- Все футбольные люди называют его плохими словами. Расскажу, как я ушел из "Карпат". Играли в Полтаве. В начале второго тайма Юрий Беньо получил красную карточку. Мы вдесятером выиграли - забил Чижевский и я. На собрании Беньо штрафуют, а я говорю: "Вы что - это же выигрышная игра". Я прихожу, а меня - по баблу. Если бы мы эту игру не выиграли, то Маркевича убрали бы. А он сидит, голова вниз, никогда в глаза не смотрит. Говорю ему: "Лучше бы я тот гол не забил, вас бы здесь уже не было". Он поднял глаза. Больше меня в команде не было.

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В 1993 году Зуба поймали на употреблении допинга, когда он выступал за варшавскую "Легию". Футболист получил 3 года дисквалификации.

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