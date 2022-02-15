"Мариуполь" неожиданно победил "Шахтер" в контрольном матче

Фото: ФК "Шахтер"

Соперником "Шахтера" в очередном товарищеском матче выступил "Мариуполь".

Команды сыграли два тайма по 30 мин., сообщает официальный сайт донецкого клуба.

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В первом тайме голов не было.

На 41-й мин. Николай Матвиенко ошибся в собственной штрафной, а Андрей Кухарук подобрал мяч и нанес точный удар в дальний угол.

На 48-й мин. Давид Нерес ассистировал Тете, который поставил точку в эпизоде.

В конце встречи Артем Холод убежал от Додо и прострелил, Валерий Бондарь в падении дотянулся до передачи, а рикошетом от Андрея Пятова мяч влетел в сетку.

Свисток арбитра оповестил об окончании встречи. "Мариуполь" забил в спарринге на гол больше и победил со счетом 2:1.

Это был второй спарринг "Шахтера" на втором сборе. В первом "горняки" победили одноклубников из Караганды. 19 февраля дончане вернутся в Украину.