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вторник, 15 февраля 2022 18:15

"Мариуполь" неожиданно победил "Шахтер" в контрольном матче

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&quot;Мариуполь&quot; неожиданно победил &quot;Шахтер&quot; в контрольном матче
Фото: ФК "Шахтер"

Соперником "Шахтера" в очередном товарищеском матче выступил "Мариуполь".

Команды сыграли два тайма по 30 мин., сообщает официальный сайт донецкого клуба.

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В первом тайме голов не было.

На 41-й мин. Николай Матвиенко ошибся в собственной штрафной, а Андрей Кухарук подобрал мяч и нанес точный удар в дальний угол.

На 48-й мин. Давид Нерес ассистировал Тете, который поставил точку в эпизоде.

В конце встречи Артем Холод убежал от Додо и прострелил, Валерий Бондарь в падении дотянулся до передачи, а рикошетом от Андрея Пятова мяч влетел в сетку.

Свисток арбитра оповестил об окончании встречи. "Мариуполь" забил в спарринге на гол больше и победил со счетом 2:1.

Это был второй спарринг "Шахтера" на втором сборе. В первом "горняки" победили одноклубников из Караганды.

19 февраля дончане вернутся в Украину.

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