"Мариуполь" неожиданно победил "Шахтер" в контрольном матче

Соперником "Шахтера" в очередном товарищеском матче выступил "Мариуполь".
Команды сыграли два тайма по 30 мин., сообщает официальный сайт донецкого клуба.
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В первом тайме голов не было.
На 41-й мин. Николай Матвиенко ошибся в собственной штрафной, а Андрей Кухарук подобрал мяч и нанес точный удар в дальний угол.
На 48-й мин. Давид Нерес ассистировал Тете, который поставил точку в эпизоде.
В конце встречи Артем Холод убежал от Додо и прострелил, Валерий Бондарь в падении дотянулся до передачи, а рикошетом от Андрея Пятова мяч влетел в сетку.
Свисток арбитра оповестил об окончании встречи. "Мариуполь" забил в спарринге на гол больше и победил со счетом 2:1.
Это был второй спарринг "Шахтера" на втором сборе. В первом "горняки" победили одноклубников из Караганды.
19 февраля дончане вернутся в Украину.
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