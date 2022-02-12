"Шахтер" победил одноклубников из Караганды

Ефим Конопля принес "Шахтеру" победу. Фото: ФК "Шахтер"

На тренировочном сборе в Турции "Шахтер" победил своих одноклубников из Казахстана – 2:1.

В конце первого тайма новичок "горняков" Давид Нерес реализовал пенальти и вывел донецкую команду вперед.

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"Шахтер" из Караганды отыгрался во втором тайме. Победу подопечных Роберто Де Дзреби принес Ефим Конопля на последних минутах встречи.

Это был первый товарищеский матч для лидера УПЛ на втором турецком сборе.

В турнирной таблице УПЛ "Шахтер" опережает "Динамо" на два очка. Во время зимнего трансферного окна "горняки" отпустили Евгения Коноплянку в Польшу, а подписали двух бразильцев - Давида Нереса и Винисиуса Тобиаса.