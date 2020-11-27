Марадону похоронили рядом с родителями

Легенду мирового футбола Диего Марадону похоронили рядом с его родителями

26 ноября, в 20:00 по аргентинским тем, тело Марадоны похоронили на кладбище городка Белла Виста, что в 35 километрах от Буэнос-Айреса, сообщает Ole.

Марадона покоиться рядом со своими родителями - мать Далма умерла в 2011-м году, а отец Диего-старшим умер в 2015-м. Семья хотела сделать церемонию прощания частной, ограничив количество присутствующих до 25 человек и не позволив снимать. Впрочем, журналисты использовали беспилотники, чтобы зафиксировать кадры последнего пути легенды.

Автор: ole.com.

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Диего Марадона скончался 25 ноября на 61 году жизни в результате сердечного приступа. Аргентинец в течение карьеры выступал, в частности, за "Бока Хуниорс" "Барселону" и "Наполи". В составе родной сборной стал Кубок мира-1986 в Мексике.