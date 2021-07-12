Манчини прокомментировал победу сборной Италии на Евро

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини доволен победой на Евро-2020/21.
По словам итальянского наставника, его подопечные смогли проявить себя с лучшей стороны в финале.
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"В серии пенальти необходима частица удачи. Мне жаль сборную Англии, поскольку и она провела замечательный турнир. Она сильно прибавила. Думаю, она продолжит прогрессировать и дальше. А сейчас же мы очень счастливы всех итальянцев. Просто нет слов!
То, что все это возможно, в определенные более ранние моменты не могли даже представить. Но ребята проявили себя просто замечательно. У меня нет слов, чтобы описать все это. Это замечательный коллектив. Позади сложный матч, который стал еще более тяжелым из-за быстрый пропущенный гол. Но если не принимать во внимание самого начала игры, мы сегодня доминировали на поле", - цитирует Манчини сайт УЕФА.
В финальном матче Италия победила Англию. Основное время игры завершилось вничью - 1:1. В серии пенальти итальянцы оказались сильнее.
Победа на Евро стала второй в истории для Италии. Первый раз они побеждали в 1968 году.
Сборная Украины смогла дойти до 1/4 Евро, где проиграла Англии.
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