Манчини прокомментировал победу сборной Италии на Евро

Роберто Манчини возглавляет сборную Италии с 2018 года. Фото: Gettyimages.com

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини доволен победой на Евро-2020/21.

По словам итальянского наставника, его подопечные смогли проявить себя с лучшей стороны в финале.

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"В серии пенальти необходима частица удачи. Мне жаль сборную Англии, поскольку и она провела замечательный турнир. Она сильно прибавила. Думаю, она продолжит прогрессировать и дальше. А сейчас же мы очень счастливы всех итальянцев. Просто нет слов!

То, что все это возможно, в определенные более ранние моменты не могли даже представить. Но ребята проявили себя просто замечательно. У меня нет слов, чтобы описать все это. Это замечательный коллектив. Позади сложный матч, который стал еще более тяжелым из-за быстрый пропущенный гол. Но если не принимать во внимание самого начала игры, мы сегодня доминировали на поле", - цитирует Манчини сайт УЕФА.

В финальном матче Италия победила Англию. Основное время игры завершилось вничью - 1:1. В серии пенальти итальянцы оказались сильнее. Победа на Евро стала второй в истории для Италии. Первый раз они побеждали в 1968 году. Сборная Украины смогла дойти до 1/4 Евро, где проиграла Англии.