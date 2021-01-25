"Манчестер Юнайтед" победил "Ливерпуль"

Маркус Рефшорд записал на свой счет гол и ассист. Фото: REUTERS

В матче 1/16 финала Кубка Англии "Манчестер Юнайтед" дома победил "Ливерпуль" - 3:2.

В первом тайме команды обменялись голами. Гости открыли счет после точного удара Мохаммеда Салаха. За "МЮ" забил Мейсон Гринвуд.

После перерыва Маркус Рашфорд вывел хозяев вперед, но Салах за несколько минут снова сравнял счет в матче. Победу "красным дьяволам" принес Бруну Фернандеш, который забил прямым ударом со штрафного. За 12 минут команда Юргена Клоппа не смогла спастись.

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В следующем раунде Кубка Англии Манчестер Юнайтед сыграет против "Вест Хэмом" Андрея Ярмоленко.