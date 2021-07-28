"Манчестер Юнайтед" объявил о подписании защитника "Реала"

Варан четыре раза выиграл Лигу чемпионов. Фото: Reuters

"Манчестер Юнайтед" на официальном сайте объявил о переходе защитника мадридского "Реала" Рафаэля Варана. Французский футболист подпишет контракт с английским клубом после медицинского осмотра.

Варан защищал цвета "Реала" с 2011 года, а до этого выступал за "Ланс", воспитанником которого является. В минувшем сезоне Рафаэль принял участие в 31 матче испанской Примеры, забил два гола и получил две жёлтые карточки.

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В составе "Реала" Варан трижды стал чемпионом Испании, завоевал Кубок и три Суперкубка страны. Также четырежды выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, и стал обладателем трёх Суперкубков УЕФА. В составе сборной Франции стал чемпионом мира в 2018 году.