"Манчестер Юнайтед" хочет избавиться от экс-лидера "Шахтера"

Английский "Манчестер Юнайтед" хочет избавиться от бразильского полузащитника 27-летнего Фреда.
Руководство английского клуба не в восторге от игры бывшего лидера "Шахтера" и готовы его продать, сообщает The Sun.
В услугах игрока заинтересована "Фиорентина". Итальянский клуб готов предложить "МЮ" €18 млн.
Фред является самым дорогим трансфером в истории "Шахтера". В 2018 году "горняки" продали своего полузащитника в Англию за € 60 млн.
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В текущем сезоне Фред провел за "Манчестер Юнайтед" 26 матчей во всех турнирах но не отличился результативными действиями.
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