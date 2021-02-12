"Манчестер Юнайтед" хочет избавиться от экс-лидера "Шахтера"

Фред играл в УПЛ 5 лет. Фото: ФК "Шахтер"

Английский "Манчестер Юнайтед" хочет избавиться от бразильского полузащитника 27-летнего Фреда.

Руководство английского клуба не в восторге от игры бывшего лидера "Шахтера" и готовы его продать, сообщает The Sun.

В услугах игрока заинтересована "Фиорентина". Итальянский клуб готов предложить "МЮ" €18 млн.

Фред является самым дорогим трансфером в истории "Шахтера". В 2018 году "горняки" продали своего полузащитника в Англию за € 60 млн.

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В текущем сезоне Фред провел за "Манчестер Юнайтед" 26 матчей во всех турнирах но не отличился результативными действиями.