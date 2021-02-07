"Манчестер Юнайтед" и "Эвертон" забили шесть мячей на двоих

Подопечные Анчелотти спаслись в "Ферги-тайме". Фото Рейтер

В Манчестере на стадионе "Олд Траффорд" состоялся заключительный матч субботней программы 23-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" — "Эвертон". Встреча завершилась вничью — 3:3.

На 24-й минуте матча гости в собственной штрафной не уследили за нападающим "МЮ" Эдинсоном Кавани, который головой переправил мяч в сетку ворот.

На 45-й минуте полузащитник хозяев Бруну Фернандеш остановился в метре от штрафной, оценил позицию вратаря, прицелился и после ложного замаха запустил мяч за шиворот вратарю "Эвертона" Робину Ольсену.

Через четыре минуты после перерыва нападающий "ирисок" Доминик Калверт-Льюин прострелил во вратарскую, голкипер "МЮ" Давид де Хеа неудачно сыграл на перехвате, отбив мяч прямо на полузащитника Абдулайе Дукуре, и тот сократил отставание гостей.

Ещё через три минуты счёт вновь стал равным. Всё тот же Дукуре подобрал мяч у края штрафной, отпасовал в центр на Хамеса Родригеса, который подработал под любимую левую и пробил впритирку со штангой.

На 70-й минуте полузащитник манкунианцев Скотт Мактоминай в чужой штрафной среагировал на подачу Люка Шоу и головой подрезал мяч в угол ворот.

На 95-й минуте окончательный счёт установил Доминик Калверт-Льюин, в падении протолкнув мяч в сетку.

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Подопечные Уле-Гуннара Сульшера в 23 матчах набрали 45 очков и занимают 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. "Ириски" (37) — на 6-м месте. У подопечных Карло Анчелотти два матча в запасе.