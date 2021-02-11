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четверг, 11 февраля 2021 10:03

Экс-игрок "Шахтера" выбил Моуриньо из Кубка Англии

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Экс-игрок &quot;Шахтера&quot; выбил Моуриньо из Кубка Англии
Бернард играл в Украине 5 лет. Фото: ФК "Шахтер".

В матче 1/8 финала Кубка Англии "Эвертон" на своем стадионе победил "Тоттенхэм" - 5:4.

В 1-м тайме забили 5 мячей на 2 команды. После перерыва команды продолжили голевую феерию, забив еще 4 мяча.

А уже в дополнительное время победу "Эвертону" принес экс-полузащитник "Шахтера" Бернард. Бразилец ударом в одно касание смог выбить команду Жозе Моуриньо с турнира.

Кроме "Эвертона", выход в четвертьфинал турнира оформили "Борнмут", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Лестер".

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В следующем матче в рамках чемпионата Англии "Тоттенхэм" на выезде сыграет против "Манчестер Сити", а "Эвертон" будет играть дома против "Фулхэма".

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