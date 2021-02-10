Легионер "Шахтера" рассказал, когда поедет в Англию

Манор Соломон мог раньше оказаться в "манчестер Сити". Фото "Шахтер"

Полузащитник "Шахтера" Манор Соломон заявил, что может продолжить карьеру в Англии.

"Ведутся переговоры с командами из Англии. Летом что-то может произойти.

Я мечтаю играть в Англии. Мне кажется, что для меня это самый реальный вариант. Кроме того, команды из Англии платежеспособные", – сказал Соломон.

Ранее сообщалось, что "Арсенал" планирует подписать Соломона летом и уже провел предварительные переговоры с его представителями.

В текущем сезоне 21-летний израильтянин забил 5 голов и сделал 1 голевой пас в 17 матчах за донецкий клуб.

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Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро, его контракт с горняками рассчитан до конца 2023 года.