Легионер "Шахтера" рассказал, когда поедет в Англию

Полузащитник "Шахтера" Манор Соломон заявил, что может продолжить карьеру в Англии.
"Ведутся переговоры с командами из Англии. Летом что-то может произойти.
Я мечтаю играть в Англии. Мне кажется, что для меня это самый реальный вариант. Кроме того, команды из Англии платежеспособные", – сказал Соломон.
Ранее сообщалось, что "Арсенал" планирует подписать Соломона летом и уже провел предварительные переговоры с его представителями.
В текущем сезоне 21-летний израильтянин забил 5 голов и сделал 1 голевой пас в 17 матчах за донецкий клуб.
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Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро, его контракт с горняками рассчитан до конца 2023 года.
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