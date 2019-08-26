"Манчестер Сити" с Зинченко в составе одержал легкую победу в АПЛ

Александр Зинченко в новом сезоне является основным левым защитником в Пепа Гвардиолы

В воскресном матче третьего тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" на выезде победил "Борнмут" 1:3.

Гости открыли счет в начале первого тайма, когда удалось отличиться Серхио Агуэро. В середине тайма Рахим Стерлинг удвоил преимущество "МС", забив свой пятый гол в чемпионате.

Еще до перерыва "Борнмут" отыграл один мяч: Харри Уилсон забил невероятный гол со штрафного. А уже во втором тайме Агуэро оформил дубль и установил окончательный счет — 3:1 в пользу "Ман Сити".

Украинец Александр Зинченко отыграл весь матч на позиции левого защитника.

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После этой игры "горожане" набрали 7 очков и теперь занимают 2-е место в турнирной таблице.В следующем туре Манчестер Сити сыграет дома против "Брайтона".