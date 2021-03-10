"Манчестер Сити" предложил своему лидеру новый контракт. Назвали сумму

Кевин Де Брейне является воспитанником клуба "Генк". Фото: Reuters

"Манчестер Сити" сделал новое контрактное предложение полузащитнику команды 29-летнему Кевину Де Брейне.

По информации The Times, в январе бельгиец отклонил предыдущее предложение "горожан". Сообщается, что "Манчестер Сити" сейчас согласен принять условия футболиста и готов значительно повысить его зарплату, которая в данный момент составляет 310 тыс. фунтов в неделю – почти 12 млн грн.

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В сезоне-2020/2021 Кевин Де Брейне сыграл за "Манчестер Сити" в 28 матчах, забил 3 мяча и отдал 16 результативных передач. Нынешний контракт игрока действует до конца июня 2023 года.