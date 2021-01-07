"Манчестер Сити" победил "Манчестер Юнайтед" в полуфинале Кубка английской лиги

Фернандиньо был звездой "Шахтера". Фото: REUTERS / Andrew Yates

В полуфинальном матче Кубка английской Лиги "Манчестер Сити" на "Олд Траффорд" победил Манчестер Юнайтед - 2:0.

Команды активно начали матча. В первом тайме из-за

Еще в первом тайме игра проходила с большим количеством моментов, однако из-за офсайда были отменены три гола - два в Сити и один в МЮ.

В начале второго тайма "горожане" открыли счет в матче. Джон Стонуз удачно сыграл на стандарте. В конце матча бывший игрок "Шахтера" Фернандиньо дальним ударом поставил точку в матче.

Украинец Александр Зинченко вышел на поле со стартовых минут и отыграл всю встречу на позиции левого защитника, однако результативными действиями не отметился.

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В финале Кубка английской лиги "Манчестер Сити" встретится с "Тоттенхэмом".