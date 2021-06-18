"Манчестер Сити" определился с судьбой Зинченко

Игрок сборной Украины 24-летний Александр Зинченко останется в "Манчестер Сити" на следующий сезон.
Клуб рассчитывает на украинца, как на основного левого защитника, сообщает City Xtra.
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Во время летнего трансферного окна "горожане" не планируют подписывать игроков на позицию левого защитника. Наставник команды Хосеп Гвардиола хочет усилить другие позиции.
В прошлом сезоне Александр Зинченко сыграл 32 матча за "МС", в которых сделал две голевые передачи.
Команда украинца выиграла АПЛ и дошла до финала Лиги чемпионов.
Зинченко выступает на Евро-2020/21 в составе сборной Украины.
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