Как семья Шевченко болела за сборную Украины

В матче второго тура Евро-2020/21 сборная Украины победила Северную Македонию -2:1.

Семья главного тренер сборной Андрея Шевченко поддерживала национальную команду.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Слабый второй тайм - сборную Украины раскритиковали за такую победу над Северной Македонией

Жена наставника Кристен Пазик на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором изображена вместе со своими четырьмя сыновьями на фоне украинского флага. Они были одеты в желтые футболки с трезубцами на груди.

"Let's go Ukraine!" - подписала снимок жена Кристен.

После двух туров Евро-2020/21 сборная Украины занимает второе место в группе, имея три очка. Столько баллов имеет Австрия, но по дополнительным показателям они уступают команде Андрея Шевченко.

Сборная Нидерландов лидирует в группе с шестью очками. Команда Франка де Бура гарантировала себе выход из группы с первого места. Северная Македония потеряла шансы выйти из группы.

21 июня Украина сыграет против Австрии. Начало игры в 19:00.