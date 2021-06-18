Как семья Шевченко болела за сборную Украины

В матче второго тура Евро-2020/21 сборная Украины победила Северную Македонию -2:1.
Семья главного тренер сборной Андрея Шевченко поддерживала национальную команду.
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Жена наставника Кристен Пазик на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором изображена вместе со своими четырьмя сыновьями на фоне украинского флага. Они были одеты в желтые футболки с трезубцами на груди.
"Let's go Ukraine!" - подписала снимок жена Кристен.
После двух туров Евро-2020/21 сборная Украины занимает второе место в группе, имея три очка. Столько баллов имеет Австрия, но по дополнительным показателям они уступают команде Андрея Шевченко.
Сборная Нидерландов лидирует в группе с шестью очками. Команда Франка де Бура гарантировала себе выход из группы с первого места. Северная Македония потеряла шансы выйти из группы.
21 июня Украина сыграет против Австрии. Начало игры в 19:00.
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