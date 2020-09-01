"Манчестер Сити" не готов покупать Месси

В Лионеля Месси возникли серьезные трудности с переходом в АПЛ. Фото: Reuters

Английский "Манчестер Сити" не может себе позволить платить "Барселоне" деньги за трансфер Лионеля Месси.

"Горожане" проанализировали все финансовые расходы на трансфер. По итогам оценки было принято решение, что переход аргентинца за деньги неприемлем для "Сити", сообщает Mundo Deportivo.

Английский клуб будет готов подписать Месси только в том случае, если за трансфер не придется платить. Зарплата футболиста уже станет серьезной нагрузкой для клуба.

В "Ман Сити" не хотят рисковать с финансовым фэйр-плей после разбирательств с УЕФА.

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Лионель Месси заявил о своем желании покинуть "Барселону". Среди главных претендентов на игрока - "МС", "МЮ" и ПСЖ.