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вторник, 01 сентября 2020 06:11

В сеть попало видео игры 8-летнего Месси

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В сеть попало видео игры 8-летнего Месси
Лионель Месси является одним из лучших игроков современности. Фото: Reuters

В сеть попало видео игры 8-летнего Лионеля Месси на юношеском турнире в Аргентине.

Уже в подростковом возрасте Месси существенно выделись среди сверстников. Осуществлял рейды к воротам соперника, обыгрывая по пути не одного соперника. Или точно выполняя штрафные удары. После матча Месси продемонстрировал свое умение набивать мяч.

Лионель Месси начал заниматься футболом в Аргентине, где сначала играл за "Грандола", а затем был в системе "Ньюэллс Олд Бойз", откуда в 2000 году перебрался в "Барселону".

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За свою краеру Лионель Месси 4 раза выигрывал Лигу чемпионов и 10 раз выиграл Ла Лигу.

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