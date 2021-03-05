"Манчестер Сити" хочет поднять Зинченко зарплату почти в 5 раз

Александр Зинченко выступает за "МС" с лета 2016 года. Фото: Instagram.com/zinchenko_96

Английский "Манчестер Сити" готовит новый контракт для игрока сборной Украины 24-летнего Александра Зинченко.

Новое соглашение будет рассчитано на 5 лет. Зарплата украинца вырастет с €23 тыс. до €104 тыс. в неделю, сообщает Claret and Hugh.

Предыдущий договор Зинченко с английским клубом действовал до лета 2024-го.

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Летом в 2020 году футболисту поступило предложение от "Вулверхэмптона", но он не захотел менять клуб. Сейчас в игре Зинченко заинтересован "Вест Хэм". "Горожане" оценивают своего игрока в €46 млн.

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Александр Зинченко выступает за "Манчестер Сити" с лета 2016 года. Сезон 2016/2017 провел в аренде у ПСВ. Провел полтора сезона в России, где играл за "Уфу". В Украине игрок защищал цвета "Шахтера". Футболист является одним из лидеров сборной Украины. За национальную команду выступает с лета 2015-го. Принимал участие в Евро-2016. В чемпионате Англии "Манчестер Сити" лидирует в таблице, опережая "Манчестер Юнайтед" на 14 очков.