Конкурент Зинченко в "Манчестер Сити" вляпался в скандал

Защитник "Манчестер Сити" 27-летний Бенжамин Мэнди попал в скандал.
Француза было поймано за управлением авто без водительского удостоверения и документа о страховании автомобиля, сообщает Sun Sport.
Полиция Чешира остановила Мэнди еще 15 февраля и попросила права. Однако у игрока их не оказалось, поэтому Бенжамен был вынужден уплатить штраф, а его спорткар эвакуировали на штрафплощадку.
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Это не первая скандальная ситуация с участием Мэнди. Француза также подозревали в причинении вспышки ковиду в команде. После новогодней вечеринки с нарушением карантинных норм, которую устроил Мэнди, в команде началась вспышка коронавируса.
Мэнди начал сезон основным левым защитником "Манчестер Сити". Во 2-й части сезона француз проиграл конкуренцию за место в составе Александру Зинченко.
"Манчестер Сити" лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии. "Горожане" опережают "МЮ" на 10 очков. Следующую игру команда Зинченко проведёт 27 февраля против "Вест Хэма". Начало игры в 14.30.
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