"Манчестер Сити" дома разгромил "Норвич"

Сити разозлился за поражение от "Тоттенхэма"Фото: Reuters

В матче 2-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 "Манчестер Сити" принимал "Норвич". Встреча проходила в Манчестере на стадионе "Этихад".

Сначала вратарь "Норвича" Тим Крул забил автогол в матче с "Сити".

Нападающий "Манчестер Сити" Габриэл Жезус откликнулся на заброс в штрафную и прострелил во вратарскую площадь соперника. Бен Гибсон попытался вынести, но попал в Крула, а мяч после рикошета влетел в сетку ворот "Норвича".

После этого игроки "Сити" забили второй гол. Родри сделал длинную передачу по правому флангу, Жезус дошёл до лицевой и сильно прострелил во вратарскую, а мяч рикошетом от Грилиша влетел в сетку ворот "Норвича". Это первый гол Джека за "горожан".

На 64-й минуте Гюндоган навесил с углового, мяч после рикошета отскочил к Лапорту, который аккуратно пробил в дальний нижний угол.

Затем Уокер сделал длинную передачу по флангу, Жезус ворвался в штрафную и прострелил в центр, а Стерлинг набежал и вколотил мяч в сетку.

На 84-й минуте Диаш из глубины сделал заброс в штрафную, Марез рванул в свободную зону, выскочил один на один и аккуратно пробил в нижний угол ворот.

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Украинский легионер "Манчестер Сити" Александр Зинченко весь матч просидел в запасе. В 1 туре он вышел на несколько минут в матче с "Тоттенхэмом".