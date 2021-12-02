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четверг, 02 декабря 2021 11:05

"Ман Юнайтед" хочет выгнать Роналду

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&quot;Ман Юнайтед&quot; хочет выгнать Роналду
Криштиану Роналду вернулся в "МЮ" летом 2021 года. Фото: REUTERS

Английский "Ман Юнайтед" планирует кадровую революцию.

Новый наставник команды Ральф Рангник планирует попрощаться с семью звездами, сообщает The Sun.

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По информации источника, команду могут оставить семь игроков: Криштиану Роналду, Эдинсон Кавани, Немания Матич, Поль Погба и Давид де Хеа.

Кроме того, Маркус Решфорд и Люк Шоу могут сменить клуб, если не согласятся с условиями новых договоров.

В текущем сезоне "МЮ" гарантировал себе выход в 1/8 Лиги чемпионов. В АПЛ команда на 10-м месте. В последнем матче манкунианцы сыграли вничью с "Челси".

В следующем туре 2 декабря МЮ померяется силами с Арсеналом. Начало игры в 22:15.

В начале ноября Уле Гуннара Сульшера уволили с должности тренера "МЮ". Его заменил немецкий тренер Ральф Рангник.

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