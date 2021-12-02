Охранников Роналду разыскивает полиция

 
Ексклюзивы
1/5
"Идти на договорняк с Путиным – это позор": оппозиция требует отставки Зеленского
"Идти на договорняк с Путиным – это позор": оппозиция требует отставки Зеленского
Просмотров: 1638
Рада повысила налоги: что подорожает
Рада повысила налоги: что подорожает
Просмотров: 3618
"Дайте работать просто": предприниматели под Радой жгли файеры
"Дайте работать просто": предприниматели под Радой жгли файеры
Просмотров: 1062
В ноябре оккупанты убили шестерых украинских военных
В ноябре оккупанты убили шестерых украинских военных
Просмотров: 387
Зарплата и пенсия вырастет, вакцинированные получат 1 тыс. грн: какими изменениями удивит декабрь
Зарплата и пенсия вырастет, вакцинированные получат 1 тыс. грн: какими изменениями удивит декабрь
Просмотров: 837
Через 30 лет после референдума о независимости война за Украину продолжается
Через 30 лет после референдума о независимости война за Украину продолжается
Просмотров: 342
НАТО бьет тревогу из-за россиян на границе Украины, а Пекин хочет отсудить у Киева $4,5 млрд - что о нас пишет мировая пресса
НАТО бьет тревогу из-за россиян на границе Украины, а Пекин хочет отсудить у Киева $4,5 млрд - что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 1368
Порабощенные украинцы до сих пор неохотно воспринимают независимость Украинского государства
Порабощенные украинцы до сих пор неохотно воспринимают независимость Украинского государства
1 Просмотров: 3960
"Плакала вслух и до сих пор рыдаю" - как проводили в последний путь эксмера Киева Александра Омельченко
"Плакала вслух и до сих пор рыдаю" - как проводили в последний путь эксмера Киева Александра Омельченко
Просмотров: 3762
В Киеве прощаются с Александром Омельченко - фото и видео
В Киеве прощаются с Александром Омельченко - фото и видео
Просмотров: 5589
Фото
Все фото
4
5
5
10
4
Состоялся открытый Кубок Киевской области по фигурному катанию
Состоялся открытый Кубок Киевской области по фигурному катанию
Зеленского застукали за пивом в пабе
Зеленского застукали за пивом в пабе
Гордон, Левочкин и &quot;слуга&quot; Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
Гордон, Левочкин и "слуга" Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
&quot;Воодушевления у нее больше, чем мощности&quot; — как прошел финальный этап RTR Time Attack
"Воодушевления у нее больше, чем мощности" — как прошел финальный этап RTR Time Attack
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Видео
Все видео
Зинченко впервые сыграл за "Ман Сити" в стартовом составе
Зинченко впервые сыграл за "Ман Сити" в стартовом составе
Шведский хоккеист оформил покер в НХЛ
Шведский хоккеист оформил покер в НХЛ
Шевченко потерпали болезненное поражение
Шевченко потерпали болезненное поражение
Назвали матч, после которого "Милан" решил купить Шевченко
Назвали матч, после которого "Милан" решил купить Шевченко
Разговаривал по-украински. Уейн Гретцки первым в НХЛ набрал 3000 очков
Разговаривал по-украински. Уейн Гретцки первым в НХЛ набрал 3000 очков
Интервью
1/5
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
Просмотров: 1359
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 2052
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 2583
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 882
"Украинцы зарабатывают до 23 тысяч гривен" - какие зарплаты, расходы и проблемы у наших мигрантов в Польше
"Украинцы зарабатывают до 23 тысяч гривен" - какие зарплаты, расходы и проблемы у наших мигрантов в Польше
1 Просмотров: 3915
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
01 декабря 2021
Просмотров: 495
Думала, поб'ють
– Завелися, як різані: "Нащо та вакцина, чому вона безплатна? То хочуть усіх унічтожить!" – мама розповідає про похорон. Помер ...
четверг, 02 декабря 2021 09:41

Охранников Роналду разыскивает полиция

  Комментировать

Португальская полиция разыскивает телохранителей легенды мирового футбола 36-летнего Криштиану Роналду.

Сержиу и Жорже Рамелейру обвинили в предоставлении несанкционированной защиты, сообщает Flash.

В последнее время неоднократно возле Роналду замечали двоих телохранителей. Ими оказались близнецы Сержиу и Жорже.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Для Роналду нашли весьма сурового тренера

Телохранители форварда "МЮ" служили в Афганистане, а сейчас работают в элитном отряде специального назначения португальской полиции (PSP). Сержиу и Жорже взяли бессрочный отпуск за свой счет, чтобы охранять звездного соотечественника.

В PSP обвинили Сержиу и Жорже в предоставлении несанкционированной защиты. По возвращении на родину братьев Рамелейру ожидает служебное расследование.

Автор: Flash.pt
 

Криштиану Роналду известен выступлениями за "Спортинг", "Реал" и "Ювентус". С лета 2021 защищает цвета "МЮ".

Роналду выигрывал пять раз Лигу чемпионов. Стал чемпионом Англии, Испании и Италии. Трижды его признавали лучшим игроком в мире.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Охранников Роналду разыскивает полиция». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
декабря

Ввели смертную казнь за разрушение станков

Самое читаемое
Украина вводит карантин для невакцинированных: когда начнут действовать новые ограничения
Украина вводит карантин для невакцинированных: когда начнут действовать новые ограничения Просмотров: 27081
Ахметов собрал &quot;своих&quot; для поиска нового президента и депутатов Верховной Рады - расследование
Ахметов собрал "своих" для поиска нового президента и депутатов Верховной Рады - расследование
 Просмотров: 14545
В СИЗО скончалась 20-летняя осужденная за убийство инструктора тира в Полтаве
В СИЗО скончалась 20-летняя осужденная за убийство инструктора тира в Полтаве Просмотров: 14535
&quot;Виталине оторвало по плечо правую руку&quot; - Елена Точкова умоляет спасти жизнь племянницы
"Виталине оторвало по плечо правую руку" - Елена Точкова умоляет спасти жизнь племянницы
 Просмотров: 12718
&quot;Зовет маму. А Маша 40 день назад умерла&quot; - Леонид Кондратский на лечение внука просит помощи
"Зовет маму. А Маша 40 день назад умерла" - Леонид Кондратский на лечение внука просит помощи
 1 Просмотров: 12213
Спорт
Стало известно, в какой клуб хочет перейти Левандовски
Стало известно, в какой клуб хочет перейти Левандовски Просмотров: 90
Луческу разочаровал Суркиса? "Динамо" интересуется португальским тренером
Луческу разочаровал Суркиса? "Динамо" интересуется португальским тренером Просмотров: 234
Зинченко впервые сыграл за "Ман Сити" в стартовом составе
Зинченко впервые сыграл за "Ман Сити" в стартовом составе
 Просмотров: 153
За покупку бразильцев? Ахметов получил награду от президента УЕФА
За покупку бразильцев? Ахметов получил награду от президента УЕФА Просмотров: 216
Шевченко объяснил, почему "Милан" разгромил "Дженоа"
Шевченко объяснил, почему "Милан" разгромил "Дженоа" Просмотров: 612
Больше всего комментируют
5
За госпереворот предлагают по 1 тыс. грн в день - Корниенко
4
КСУ отказался приводить к присяге судей, которых назначил Зеленский
4
Суд разрешил арест главаря оккупантов Аксенова
2
"Слуга" раскритиковал Зеленского и вышел из президентской фракции
2
"Европейская Солидарность" лидирует в партийных рейтингах – опрос КМИС
Голосов: 665
Голосование Главное событие для украинского спорта-2021?
  • 1) выход футбольной сборной в четвертьфинал Евро
  • 2) "золото" Жана Беленюка на Олимпиаде
  • 3) победа Усика над Джошуа
Просмотреть