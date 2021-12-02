Охранников Роналду разыскивает полиция

Португальская полиция разыскивает телохранителей легенды мирового футбола 36-летнего Криштиану Роналду.

Сержиу и Жорже Рамелейру обвинили в предоставлении несанкционированной защиты, сообщает Flash.

В последнее время неоднократно возле Роналду замечали двоих телохранителей. Ими оказались близнецы Сержиу и Жорже.

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Телохранители форварда "МЮ" служили в Афганистане, а сейчас работают в элитном отряде специального назначения португальской полиции (PSP). Сержиу и Жорже взяли бессрочный отпуск за свой счет, чтобы охранять звездного соотечественника.

В PSP обвинили Сержиу и Жорже в предоставлении несанкционированной защиты. По возвращении на родину братьев Рамелейру ожидает служебное расследование.

Автор: Flash.pt

Криштиану Роналду известен выступлениями за "Спортинг", "Реал" и "Ювентус". С лета 2021 защищает цвета "МЮ". Роналду выигрывал пять раз Лигу чемпионов. Стал чемпионом Англии, Испании и Италии. Трижды его признавали лучшим игроком в мире.