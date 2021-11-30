В "Ман Юнайтед" объяснили, почему назначили Рангника

Последним местом работы Ральфа Рангика был "Локомотив". Фото: REUTERS

Английский "Ман Юнайтед" объявил о подписании контракта на шесть месяцев с немецким наставником 63-летним Ральфом Рангником.

Немецкий тренер будет работать до конца сезона после отставки Уле Гуннара Сульшера.

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"Ральф - один из самых уважаемых специалистов и новаторов в европейском футболе. Он был нашим кандидатом номер один на должность временного тренера.

Это свидетельствует о его неоценимых лидерских и технических навыках, которые он имеет после почти 40 лет тренерского опыта. Все в клубе с нетерпением ждут возможности поработать с ним в нынешнем сезоне. А затем еще два года, когда он будет исполнять роль консультанта", - сообщает официальный сайт "МЮ".

В текущем сезоне МЮ гарантировал себе выход в 1/8 Лиги чемпионов и занимает восьмое место в АЛП. В следующем матче команда сыграет 2 декабря против "Арсенала".