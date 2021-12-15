"Ман Сити" с Зинченко уничтожил "Лидс" в чемпионате Англии

В матче 17-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" разгромил "Лидс" -7:0.
В первом тайме ворота "Лидса" поразили Фил Фоден, Джек Грилиш и Кевин Де Брейне.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Будет играть против Зинченко и Ярмоленко. Стало известно, в какую команду переходит Миколенко
После перерыва бельгиец оформил дубль, а еще по мячу забили Рияд Марез, Джон Стоунз и Натан Аке.
Защитник "горожан" Александр Зинченко вышел в основном составе и отыграл весь матч.
"Манчестер Сити" лидирует в чемпионате, увеличив отрыв от "Ливерпуля" до четырех очков. "Красные" свой матч тура проведут в четверг.
19 декабря "Манчестер Сити" сыграет с "Ньюкаслом". "Лидс" на день раньше примет "Арсенал".
×
Комментарии