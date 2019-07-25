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четверг, 25 июля 2019 13:00

Малиновском удалось поразить тренера "Аталанты"

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Малиновском удалось поразить тренера &quot;Аталанты&quot;
Малиновский из первых матчей показывает класс за новую команду

Украинский полузащитник Руслан Малиновский оставляет хорошие впечатления игрой в новом клубе.

По информации Calcio Atalanta, тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини остался полностью доволен действиями украинской новичка Руслана Малиновского.

Игрок успел принять участие в двух контрольных матчах, а также поразил наставника во время тренировочной работы.

Ранее сообщалось, что Малиновском будет сложно получить место в основе, так как среди центральных хавбеков Гасперини целиком и полностью доверяет паре Ремо Фройлер - Мартин де Рон.

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Руслан Малиновского перешел этим летом из бельгийского "Генка" в итальянскую "Аталанту" за 13,7 млн евро.

https://sport.ua
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