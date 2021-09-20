"Малиновского будет не хватать сборной Украины" - Соболь

Защитник сборной Украины 25-летний Эдуард Соболь прокомментировал конфликт между тренером национальной команды Александром Петраков и одним из лидеров команды Русланом Малиновским.
Полузащитника "Аталанты" не вызвали на матчи отбора к Кубку мира в октябре.
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"Это решение тренера, я не должен комментировать. Малиновского будет не хватать сборной. Хороший и сильный футболист. Уверен, что он в дальнейшем поможет сборной.
Пытались ли игроки изменить мнение Петракова? Не знаю. Если и должны говорить с тренером, то такие как Андрей Ярмоленко, Андрей Пятов", - сказал Соболь в эфире программы "Великий Футбол".
9 октября сборная Украины проведет матч отбора к Кубку мира против Финляндии. Через три дня будет играть против Боснии и Герцеговины.
Национальная команда занимает второе место в турнирной таблице, уступая Франции семью очками.
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