"Малиновского будет не хватать сборной Украины" - Соболь

Руслан Малиновский стал одним из лидеров "Аталанты". Фото: ФК "Аталанта"

Защитник сборной Украины 25-летний Эдуард Соболь прокомментировал конфликт между тренером национальной команды Александром Петраков и одним из лидеров команды Русланом Малиновским.

Полузащитника "Аталанты" не вызвали на матчи отбора к Кубку мира в октябре.

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"Это решение тренера, я не должен комментировать. Малиновского будет не хватать сборной. Хороший и сильный футболист. Уверен, что он в дальнейшем поможет сборной.

Пытались ли игроки изменить мнение Петракова? Не знаю. Если и должны говорить с тренером, то такие как Андрей Ярмоленко, Андрей Пятов", - сказал Соболь в эфире программы "Великий Футбол".

9 октября сборная Украины проведет матч отбора к Кубку мира против Финляндии. Через три дня будет играть против Боснии и Герцеговины.

Национальная команда занимает второе место в турнирной таблице, уступая Франции семью очками.