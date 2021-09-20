Вернидуб хочет возглавить сборную Украины

Юрий Вернидуб 9 лет возглавлял "Зарю". Фото: ФК "Зоря".

Наставник чемпиона Молдовы тираспольского "Шерифа" 55-летний Юрий Вернидуб мечтает возглавить сборную Украины по футболу.

В будущем Вернидуб готов рассмотреть предложение от УАФ, если оно поступит.

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"Сборная Украины? Думаю, большинство тренеров, как и я, мечтают об этом. К этому всегда нужно быть готовым. Разумеется, если когда и поступит предложение, конечно, какой тренер, как и я, откажется от этого? Это шанс проявить себя еще лучше. Этот драйв, кайф, дорого стоит.

Горжусь, что я вырос в Украине. Эта страна сделала меня тем, кем я есть. Горжусь и люблю свою страну", - сказал Вернидуб в эфире программы "Футбольный формат".

Юрий Вернидуб возглавляет "Шериф" с конца 2020 года. Перед этим работал в солигорском "Шахтере". В Украине известен робой с "Зарей".

Исполняющим обязанности тренера сборной Украины является Александр Петраков. 9 октября сборная Украины сыграет против Финляндии в матче отбора к Кубку мира.