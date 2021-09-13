"Малиновский обиделся. Сел и уехал"- Петраков

Александр Петраков более десяти лет работает в системе сборных Украины. Фото: УАФ

У главного тренера сборной Украины Александра Петракова нет конфликта с ведущим игроком команды Русланом Малиновским.

Игрок "Аталанты" сам попросил покинуть сборную Украины перед матчем против Чехии.

"Малиновский подошел и говорит: хочу уехать. Администратор сказал, что мы купили ему билет на 9 сентября, еще же матч в Чехии. А Руслан говорит: не хочу оставаться. Он ничем это не объяснил. Я попросил администратора взять ему билет. Если человек хочет ехать, пусть едет. Нет никакого конфликта, мы не ссорились.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Петраков спровоцировал конфликт с лидерами сборной: почему Украина рискует не поехать на Кубок мира

Мы сначала поговорили с ним в Казахстане. Я рассказал: что у нас новая схема игры. Он ответил: год назад, когда я играл в Бельгии, то был бы против. Но сейчас играю в Италии. А у них есть выражение: на первом месте интересы команды, а потом личные. Я ему сказал: молодец.

На "Олимпийском" я к нему подошел и спросил: Руслан, ты готов играть с Францией, если я выпущу тебя на замену? Он обиделся. Говорит: в Казахстане я не играл, а почему не играю здесь? Мы же договаривались - интересы команды в первую очередь. А он говорит: я обиделся. Говорю: я тогда приношу извинения. Это тебя устроит? Он ответил, что нет. Сел и поехал. Все нормально, мы не ссорились, мы в хороших отношениях. Хочешь ехать - поезжай. Это не клуб, где контрактные обязательства. Это национальная сборная", - сказал Петраков в эфире "Великого футбола".

Александр Петраков стал исполняющим обязанности тренера сборной Украины после ухода из национальной команды Андрея Шевченко. В матах отбора к Кубку мира национальная команда дважды сыграла вничью против Казахстана и Франции. 9 октября сборная Украины в Хельсинки сыграет против Финляндии.