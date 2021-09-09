"В сборной Украины есть проблемы в обороне" - Сабо о матче против Чехии

Йожеф Сабо три года возглавлял сборную Украины. Фото: телеканал "Футбол"

Бывший наставник сборной Украины Йожеф Сабо считает, что у национальной команды есть проблемы в обороне.

Сабо прокомментировал товарищеский матч сборной Украины против Чехии.

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"Мы видели по игре, и не только по вчерашней, что у нас есть проблемы позади. Есть проблемы в центральных защитников, игроки средней линии могут вовремя возвращаться. Посмотрим, время подготовиться еще есть. Нам нужно выиграть, иначе шансы пропадут. Конечно, по сравнению со вчерашней игрой против чехов состав изменится и тренерский штаб выпустит лучших игроков, которые будут в хорошем состоянии ".

В Петракова еще есть время посмотреть на футболистов. Я думаю, что на официальные игры потребуется состав опытных игроков, у которых не будут трястись ноги и они будут уверены ", - сказал Сабо в эфире телеканала "Футбол".

Матч Чехия - Украина завершился вничью -1:1.

9 октября сборная Украины проведет матч отбора к Кубку мира против Финляндии. Александр Петраков стал исполняющим обязанности тренера сборной Украины после ухода из команды Андрея Шевченко.