"В сборной Украины есть проблемы в обороне" - Сабо о матче против Чехии

Бывший наставник сборной Украины Йожеф Сабо считает, что у национальной команды есть проблемы в обороне.
Сабо прокомментировал товарищеский матч сборной Украины против Чехии.
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"Мы видели по игре, и не только по вчерашней, что у нас есть проблемы позади. Есть проблемы в центральных защитников, игроки средней линии могут вовремя возвращаться. Посмотрим, время подготовиться еще есть. Нам нужно выиграть, иначе шансы пропадут. Конечно, по сравнению со вчерашней игрой против чехов состав изменится и тренерский штаб выпустит лучших игроков, которые будут в хорошем состоянии ".
В Петракова еще есть время посмотреть на футболистов. Я думаю, что на официальные игры потребуется состав опытных игроков, у которых не будут трястись ноги и они будут уверены ", - сказал Сабо в эфире телеканала "Футбол".
Матч Чехия - Украина завершился вничью -1:1.
9 октября сборная Украины проведет матч отбора к Кубку мира против Финляндии.
Александр Петраков стал исполняющим обязанности тренера сборной Украины после ухода из команды Андрея Шевченко.
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