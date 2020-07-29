Малиновский забил переломный мяч в матче против "Пармы"

Руслан Малиновский забил восьмой гол в чемпионате Италии. Фото Твиттер "Аталанта"

Руслан Малиновский снова блеснул в "Аталанте". Украинец вышел на замену в перерыве гостевого матча с "Пармой" - его команда уступала в один мяч. Именно Малиновский сравнял счет на 70-й минуте, когда мощным ударом со штрафного нашел брешь в стенке - 1:1.

А победу "Аталанте" принес другой экс-игрок УПЛ - Алехандро Гомес совершил индивидуальный проход по центру и точно пробил в левый угол.

1:2, "Аталанта" набирает 78 баллов и выходит на третье место. В заключительном домашнем матче против "Интера" в случае победы команда впервые в истории займет второе место.

В прошлом туре Малиновский вышел в стартовом составе на матч против "Милана" и отыграл 57 минут.

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Всего в этом сезоне 27-летний футболист забил 8 голов и сделал 7 голевых передач в 40 матчах чемпионата Италии.