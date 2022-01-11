Малиновский рассказал при каком условии "Дженоа" сохранит прописку в Серии А

Руслан Малиновский стал одним из лидеров "Аталанты". Фото: ФК "Аталанта"

Один из лидеров сборной Украины 28-летний Руслан Малиновский считает, что "Дженоа" нужно прыгнуть выше головы, чтобы сохранить прописку в Серии А.

Малиновский объяснил неудачи Андрея Шевченко в чемпионате Италии нехваткой времени.

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"Мы с Шевченко на связи, разговаривали после игры. Но все мы понимаем, что непростая ситуация, много травмированных, коронавирус. Он только пришел в команду, он тоже переболел коронавирусом. Нелегко прийти в команду и поставить игру за 1-2 месяце.

То же было со сборной Украины – мы не с первого дня понимали, что он хочет на поле. "Салернитана" выиграла у "Вероны". За выживание соперничают команды очень высокого уровня. "Дженоа" нужно прыгнуть выше головы, чтобы остаться в Серии А", – отметил Малиновский в комментарии "Футбол News".

"Дженоа" занимает 19 место в Серии А. В предыдущем матче "грифоны" проиграли "Сассуоло" дома. Следующий матч команда Андрея Шевченко проведет 13 января против "Милана" в Кубке Италии. Отчет об игре читайте на нашем сайте.