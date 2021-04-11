Малиновский рассказал о перспективах Коваленко

Коваленко и Малиновский вместе тренируются нескольок месяцев. Фото: "Аталанта"

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский поделился мыслями относительно своего соотечественника и одноклубника - хавбека Виктора Коваленко.

"Коваленко в порядке. Он рад быть здесь. Ему нужно время, чтобы подготовиться и играть постоянно. Первые месяцы нужны для набора формы.

В следующем сезоне Коваленко будет на уровне "Аталанты", - рассказал Малиновский.

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Виктор Коваленко перешел в "Аталанту" зимой. До сих пор он сыграл лишь в одном матче, выйдя на замену на последние четыре минуты. Тренер "Аталанты" Гасперини высказался, что игрокам стоит переходить летом.