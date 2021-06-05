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суббота, 05 июня 2021 13:02

Малиновский рассказал, что думает о Роналду

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Малиновский рассказал, что думает о Роналду
Руслан Малиновский провел прекрасный сезон в Италии. Фото: Reuters

Полузащитник "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский рассказал о самом сильном сопернике в Серии А.

"Точно не назову Криштиану Роналду. В Серии А есть футболисты намного сильнее него. Могу назвать самого сильного футболиста, с которым вместе играл. Это Муриэль. Невероятный игрок. Если бы что-то сложилось немного по-другому, он бы выступал за команду типа "Барселоны". Тяжело сказать, почему это не так. Возможно, дело в характере — он душа раздевалки, всегда улыбается.

Если говорить про соперника, мне очень нравится Зелиньски из "Наполи". Думаю, это очень сильный футболист — он мобильный, техничный, умный игрок. Против него крайне тяжело играть. На самом деле в Серии А много сильных футболистов, но мне нравится Зелиньски", — сказал Малиновский в интервью на YouTube-канале Вацко Live

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В чемпионате Италии Руслан Малиновский забил 8 мячей и отдал 12 голевых передач. Его "Аталанта" заняла третье место, уступив "Интеру" и "Милану". За последний год Руслан Малиновский подорожал на 9 миллионов. Его трансферная стоимость достигла 30 миллионов €.

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