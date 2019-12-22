Малиновский принял участие в разгроме "Милана"

Руслан Малиновский в трех последних матчах забил два мяча и отдал две голевые передачи

Команда украинца Руслана Малиновского "Аталанта" в чемпионате Италии разгромила дома некогда знаменитый "Милан" – 5:0. Малиновский стал автором голевой передачи, отдав передачу Луису Муриэлю, который установил окончательный счёт в поединке.

26-летний украинец играл атакующего полузащитника, заполняя зону центрфорварда, потому в стартовом составе хозяев не было профильного игрока на эту позицию. За 90 проведенных на поле минут нанес 1 неточный удар по воротам, совершил 55 касаний мяча, отдал 34 точные из 40 передач (85%) и провел 2 удачные из 3 обводок (67%).

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В этом сезоне Малиновский забил 3 гола и сделал 2 паса в 21 матче за "Аталанту".