Малиновский отличился двумя голевыми передачами

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский стал одним из героев матча чемпионата Италии между "Аталантой" и "Удинезе". Руслан отметился двумя голевыми пасами. матч завершился победой бергамасков - 3:2
На 43-ей минуте украинец отдал тонкую передачу на Луиса Муриэля и счет стал 2:0. На 61-ой минуте Малиновский скрытым пасом вывел один на один с голкипером Дувана Сапату. Колумбиец увеличил разрыв в счете - 3:1.
На 77-ой минуте Малиновского заменили на Иоахима Мэле.
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Кроме Малиновского в "Аталанте" играет украинец Виктор Коваленко. Однако он на поле не появился. Ранее Малиновский и Коваленко заявляли, что не собираются покидать "Аталанту".
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