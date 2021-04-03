Малиновский отличился двумя голевыми передачами

У Малиновского в Италии 13 голов и 13 голевых передач. Фото: Reuters

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский стал одним из героев матча чемпионата Италии между "Аталантой" и "Удинезе". Руслан отметился двумя голевыми пасами. матч завершился победой бергамасков - 3:2

На 43-ей минуте украинец отдал тонкую передачу на Луиса Муриэля и счет стал 2:0. На 61-ой минуте Малиновский скрытым пасом вывел один на один с голкипером Дувана Сапату. Колумбиец увеличил разрыв в счете - 3:1.

На 77-ой минуте Малиновского заменили на Иоахима Мэле.

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Кроме Малиновского в "Аталанте" играет украинец Виктор Коваленко. Однако он на поле не появился. Ранее Малиновский и Коваленко заявляли, что не собираются покидать "Аталанту".