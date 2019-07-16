Малиновский официально перешел в итальянский клуб

Сага с переходом Малиновского в "Аталанту" завершилась

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский продолжит карьеру в Италии.

Малиновский стал игроком итальянской "Аталанты", сообщает официальный сайт бергамасков. Хавбек сборной Украины подписал с итальянским клубом контракт на 5 лет.

По неофициальной информации, трансфер 26-летнего Украинский обошелся "Аталанте" в 13,7 млн евро.

На основного хавбека сборной Украины претендовала ряд других европейских клубов, но выбор Малиновского упал на бронзового призера Серии А - Руслан сможет сыграть с "Аталанты" на групповом этапе Лиги чемпионов.

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В прошлом сезоне Малиновский стал чемпионом Бельгии в составе "Генка", отметившись 16 голами и 16 ассистами во всех турнирах.