Малиновский мог побить украинский трансферный рекорд

Руслан Малиновскй уехал за границу потому, что не имел места в основе "Шахтера"

Хавбек сборной Украины и итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский вызывает немалый интерес на трансферном рынке.

Об этом заявил журналист Михаил Спиваковский.

"Вест Хэм" интересовался Малиновским до "Аталанты", во время переговоров с итальянским клубом и после перехода. Сейчас есть еще один английский клуб, который не просто интересовался, но и сделал "Аталанте" предложение. Если бы это предложение приняли, мы бы зафиксировали новый трансферный рекорд по стоимости украинского футболиста, даже дороже Шевченко. Но "Аталанта" отказала этому клубу, выдвинув неподъемную сумму", - говорит ведущий в шоу" ТаТоТаке".

В 2006 году "Челси" заплатил "Милану" за Андрея Шевченко 50 млн евро.

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Малиновский перешел в "Аталанту" летом 2019 года из бельгийского "Генка" за 13 миллионов евро.