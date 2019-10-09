Мальчики для битья. Шотландцы втоптали в газон сборную России

Шотландцы не заметили русских на поле

Сборная России уступила команде Шотландии со счетом 0:61 в матче группового этапа чемпионата мира по регби. Встреча состоялась в Сидзуоке.

Об этом пишет УНН.

В составе шотландской команды 26 очков набрал Адам Хастингс (две попытки и восемь реализаций), 15 очков набрал Джордж Хорн (три попытки), по пять - Джордж Тернер, Джон Барклай, Стюарт Макиналли и Томми Сеймур (по одной попытке). Российская сборная потерпела четвертое поражение подряд и завершила борьбу на турнире. В первом матче россияне уступили японцам (10:30), во втором - команде Самоа (9:34), в третьем - сборной Ирландии (0:35). Сборная России заняла последнее, 5-е место в группе А, не набрав очков. За 4 игры россияне смогли занести одну попытку, автором которой в матче японцами стал Кирилл Голосницкий.

Сборная Шотландии получила пять очков за матч с россиянами (четыре очка за победу и одно бонусное очко за четыре и более попытки) и занимает 3-е место в турнирной таблице группы, набрав 10 очков после трех матчей.

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Возглавляет группу А сборная Японии (14 очков, 3 матча), на 2-м месте идет сборная Ирландии (11 очков, 3 матча), на 4-м - сборная Самоа (5 очков, 3 матча).