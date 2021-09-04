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суббота, 04 сентября 2021 10:01

Магучих взяла реванш за поражение на Олимпиаде

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Магучих взяла реванш за поражение на Олимпиаде
Зимой Ярослава Магучих прыгала на 2 метра 6 сантиметров. Фото: Reuters

Вчера, 3 сентября, в Брюсселе прошел этап "Бриллиантовой лиги". В прыжках у высоту с результатом 202 см победила Ярослава Магучих.

Эта высота покорилась украинке с первой попытки. Высоту 204 см Ярослава не взяла с трех попыток.

Ирина Геращенко завершила соревнования на 4-й позиции. Она с первой попытки прыгнула на 192 см, высоту 195 см Ирина не взяла с трех попыток.

Юлия Левченко с трех попыток не сумела взять высоту 192 см и стала восьмой.

Олимпийская чемпионка Мария Ласицкене с результатом 200 см стала второй, серебряная призерка Никола Макдермотт заняла 3-е место с таким же результатом.

Мария и Никола с первой попытки не сумели прыгнуть на 202 см и перенесли планку на 204 см, но эту высоту они также не взяли.

Ласицкене финишировала выше Макдермотт благодаря меньшему количеству попыток.

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Магучих и Геращенко обеспечили себе место в финале "Бриллиантовой лиги". Левченко не квалифицировалась в финал.

На Олимпиаде Ярослава Магучих заняла третье место.

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Дата
04
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