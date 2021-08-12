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четверг, 12 августа 2021 14:41

Магучих возглавила мировой рейтинг по прыжкам в высоту

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Магучих возглавила мировой рейтинг по прыжкам в высоту
На Олимпиада Ярослава Магучих завоевала бронзовую медаль. Фото: Reuters

Украинская спортсменка 19-летняя Ярослава Магучих возглавила мировой рейтинг по прыжкам в высоту.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций обновила рейтинг лучших прыгуний в высоту, сообщает World Athletics.

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В тройке лидеров расположились олимпийские призерши - представительница России Мария Лесицкене, ставшая олимпийской чемпионкой в ​​Токио. Тройку замкнула австралийка Никола Макдермотт, которая стала второй на Олимпиаде.

Украинка Ирина Геращенко занимает четвертое место. А Юлия Левченко на седьмой позиции.

На Олимпиаде в Токио Ярослава Магучих стала бронзовым призером. Сборная Украины получила 19 наград. Одна золотая, шесть серебряных и 12 бронзовых.

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Дата
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