Украинская спортсменка 19-летняя Ярослава Магучих возглавила мировой рейтинг по прыжкам в высоту.
Международная ассоциация легкоатлетических федераций обновила рейтинг лучших прыгуний в высоту, сообщает World Athletics.
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В тройке лидеров расположились олимпийские призерши - представительница России Мария Лесицкене, ставшая олимпийской чемпионкой в Токио. Тройку замкнула австралийка Никола Макдермотт, которая стала второй на Олимпиаде.
Украинка Ирина Геращенко занимает четвертое место. А Юлия Левченко на седьмой позиции.
На Олимпиаде в Токио Ярослава Магучих стала бронзовым призером. Сборная Украины получила 19 наград. Одна золотая, шесть серебряных и 12 бронзовых.
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