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воскресенье, 27 июня 2021 11:19

Магучих снова прыгнула выше двух метров

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Магучих снова прыгнула выше двух метров
Магучих выиграла с большим отрывом. Фото: Reuters

26 июня в Бердичеве состоялся традиционный турнир по прыжкам в высоту "Мемориал Виталия Лонского". Первое место выиграла Ярослава Магучих, которая покорила высоту 201 сантиметр.

Второе место заняла Ирина Геращенко (193), а третьей стала Оксана Окунева (190).

Юлия Левченко заняла четвертую позицию (187).

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В мае Геращенко и Магучих заняли первое и второе места соответственно на международном турнире в немецком Дессау-Рослау. В феврале Магучих установила новый рекорд Украины в помещениях - 206 сантиметров.

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Дата
27
июня

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