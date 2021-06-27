Магучих снова прыгнула выше двух метров

Магучих выиграла с большим отрывом. Фото: Reuters

26 июня в Бердичеве состоялся традиционный турнир по прыжкам в высоту "Мемориал Виталия Лонского". Первое место выиграла Ярослава Магучих, которая покорила высоту 201 сантиметр.

Второе место заняла Ирина Геращенко (193), а третьей стала Оксана Окунева (190).

Юлия Левченко заняла четвертую позицию (187).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Україна получила суперзвезду мирового спорта

В мае Геращенко и Магучих заняли первое и второе места соответственно на международном турнире в немецком Дессау-Рослау. В феврале Магучих установила новый рекорд Украины в помещениях - 206 сантиметров.