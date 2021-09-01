Люди играют в Лиге чемпионов и допускают такие ошибки, – Петраков об игре с Казахстаном

Яремчук забил чудо-гол. Фото: Reuters

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал ничью с Казахстаном в отборе ЧМ-2022 (2:2).

– Даже не знаю, что сказать. На 93-й минуте забиваем мяч, я уже радуюсь, а потом одна подача – гол. Люди играют в Лиге чемпионов, но допускают такие ошибки. Даже на юношеском уровне таких ошибок не допускают.

– Это вопрос концентрации? Усталости? Что может быть причиной второго пропущенного мяча?

– Я сейчас не могу вам ответить. Он голову опустил, говорит. Он сам очень расстроен (вероятно, речь об Александре Караваеве, из-под которого были пропущены два гола – прим.) Я же не могу выйти и забить вместо них. Они выходят один на один и не могут реализовать.

Неплохо играли первые 25-27 минут, а потом подустали. Потом снова начали играть. Функционально не держат эту схему.

Мы будем играть до последнего. Все ребята расстроены. Им сейчас надо на восстановление (растяжка, лед), а они даже встать не могут. Тяжело играть на искусственном поле, ноги сели у всех. Теперь лететь 5,5 часов, потом Франция. Но мы будем играть до последнего, – сказал Петраков.

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Сборная Украины в четырех матчах отбора к Кубку мира-2022 четыре раза сыграла вничью. Из них дважды - со сборной Казахстана. Следующая игра - против чемпионов мира сборной Франции в Киеве 4 сентября.