Любимец Блохина будет играть в чемпионате Армении

Бывший игрок киевского "Динамо" Лукман Аруна подписал контракт с армянским "Араратом"
Нигериец перешел к новому клуба на правах свободного агента. Аруна известный своими выступлениями за "Монако" и киевское "Динамо". Также играл в чемпионате Литвы, Казахстана, России, Румынии, Туниса и Марокко. В одном клубе на долгий период задержаться не смог.
Лучший период казни для Лукман Аруна был период в "Динамо" во времена Олега Блохина. Тогда нигерийский полузащитник имел стабильное место в стартовом составе и был одним из лидеров команды.
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"Арарат" сейчас идет на втором месте в чемпионате Армении. Новая команда Аруна имеет 27 очков после 15 туров и на одно очко уступает лидеру таблицы "Лори".
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