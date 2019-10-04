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пятница, 04 октября 2019 20:11

Львовянин посвятил прощальную победу в ринге нашей будущей победе на Востоке Украины

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4 октября 2014 года провел прощальный бой на профи-ринге шестой в истории украинский чемпион мира Андрей Котельник. Львовянин попрощался с болельщиками в одном из двух центральных боев вечера бокса на "Арене Львов" - победил по очкам грузинского боксера Александра Бенидзе. На время боя Котельнику было 36 лет.

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Предыдущий раз украинский боксер выходил в ринг более четырех лет до этого - в августе 2010 года в Сент-Луисе, США, он по сомнительному решению судей уступил американцу Девону Александеру в бою за два чемпионских титула. Тот бой открыл Котельника Америке, сделал ему там имя и хорошую стартовую площадку для дальнейшего продвижения. Но этого не произошло. Андрей по разным причинам отказался от двух предложений боев с именитыми соперниками. А других от его американского промоутера Дона Кинга больше не поступало.

Поэтому решил закончить карьеру и провести во Львове прощальный бой. Боксерский турнир на "Арене Львов" прошел в присутствии почти 10 тысяч болельщиков. Его организовала промоутерская компания братьев Кличко "K2 Promotions". Главными звездами вечера стали Александр Усик и Андрей Котельник.

Главными звездами вечера стали Александр Усик и Андрей Котельник

Готовил Котельника к бою с Бенидзе его друг, титулованный львовский боксер, а тогда уже молодой тренер Роман Джуман. Он также был главным в его углу во время самого поединка. Для Андрея это был первый бой в весе до 66,7 кг. Все свои главные победы он одержал в предыдущей категории - до 63,5 кг.

Котельник сумел хорошо подготовиться и выглядел в бою, как в лучшие свои годы - несмотря на большую паузу в карьере и солидный возраст. Во втором раунде отправил соперника в нокдаун. Имел моменты чтобы завершить бой досрочно, но так и не сумел это сделать за 8 раундов боя. Все судьи отдали победу львовянину со счетом 80:71. Возле ринга одним из первых его поздравил выдающийся украинский футболист, львовянин и друг Котельника Олег Лужный.

Поединок Андрей Котельник провел в перчатках разного цвета - синих и желтых.

- Слава Украине! Как говорится, мастерство не ржавеет, - отметил после боя Котельник. - Я четыре года не надевал боксерские перчатки, но вышел в ринг и сделал все, как нужно. Посвящаю свою победу нашей будущей победе на Востоке Украины!

Выиграл свой бой также и Александр Усик, для которого он стал пятым на профи-ринге. В седьмом раунде он нокаутировал боксера из Южно-Африканской Республики Дэниэля Брюера. Присутствовавший на поединке многолетний чемпион мира Виталий Кличко стоя встретил эту победу, а через несколько минут приветствовал Александра в пресс-центре.

Андрей Котельник провел среди профессионалов 37 поединков: 32 выиграл, 13 нокаутов, четыре проиграл и один завершил вничью. В 2008-2009 годах был чемпионом мира по версии WBA в весе до 63,5 кг.

Автор: Василий ТАНКЕВИЧ
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Дата
04
октября

Львовянин посвятил прощальную победу в ринге нашей будущей победе на Востоке Украины

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