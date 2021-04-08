Лунин попал в символическую сборную Зидана

Вратарь сборной Украины 22-летний Андрей Лунин попал в символическую сборную игроков, которые не смогли раскрыться в "Реал" за время работы Зинедина Зидана.

Лунин вошел в команду неудачников, которые не смогли найти себе за последние 4 года в Мадриде, сообщает INSIDE GLOBAL.

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Зидан возглавлял "Реал" с 2016 по 2018 годы и с 2019 года по настоящее время.

Украинский вратарь оказался в одной команде с такими известными футболистами. как Хамес Родригес, Гарет Бэйл и Лука Йович.

Автор: Іnstagram.com/inside_global/

Андрей Лунин перешел в "Реал" с луганской "Зари" летом 2018 года за € 8.5 млн. На счету украинца только 1 официальный матч за "сливочных" за 3 года. В текущем сезоне Лунин имеет роль дублера Куртуа.